Quotidiano.net - Moto Guzzi, la storia. Stelvio Duecento in edizione limitata. Qualità ed emozioni

Leggi su Quotidiano.net

Il nome è quello che racconta bene e da sempre unafatta di, sogni, perfezione. Sì, quel nome, quel marchio () rappresenta il plus per. Quel marchio (, appunto) è la fotografia dida vivere su ogni tipo di strada. Il 2025 di, insomma, si accende con un prodotto di pregio e. Realizzata sulla base diPFF Rider Assistance Solution, la versioneTributo si distingue per l’inedita colorazione dedicata che enfatizza la propensione all’avventura di unanata per essere una grande viaggiatrice. Una livrea ispirata agli elementi naturali, come il bianco della neve, è abbinata a grafiche blu e rosse, tinte diffusissime tra i capi di abbigliamento tecnico pensati per le escursioni in quota. Le grafiche sono arricchite da dettagli esclusivi, come il disegno che ricalca l’andamento dei mitici tornanti e le coordinate geografiche del Passo dello