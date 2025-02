Iltempo.it - Mossa di Zelensky, cosa chiede per le dimissioni: la proposta sul tavolo della pace

Leggi su Iltempo.it

Unaa sorpresa per scompaginare gli equilibri nell'ambito dei negoziati per unain Ucraina. Volodymyrevoca le sue: potrebbe lasciare la presidenza in cambioin Ucraina o dell'ingresso" del Paese "nella Nato". Lo ha detto esplicitamente lo stesso presidente ucraino, nel corso di una conferenza stampa a Kiev alla vigilia del terzo anniversarioguerra. Alla domanda se sarebbe disposto a lasciare la presidenza, come sollecitato anche da Donald Trump, che ha chiesto nuove elezioni, in cambioha risposto: "Sì, sarei felice, se fosse per lain Ucraina". E poi ha aggiunto: "Se serve che io lascio il mio posto, sono pronto a farlo, e posso farlo anche in cambio dell'adesioneNato all'Ucraina". Il leader ucraino, definito da Trump un "dittatore" e un "comico modesto" mentre riparte il dialogo con Vladimir Putin, su X ha dichiarato che ":gli ucraini hanno fatto molta strada.