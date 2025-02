Sport.quotidiano.net - Morutan è tornato, un genio per Inzaghi. Ritmo-Piccinini, con lui la musica cambia

Leggi su Sport.quotidiano.net

SEMPER 7 Prodigioso quando cancella il diagonale di Adorante. Preciso ogni volta che gli avversari scodellano la palla dalle sue parti. Incolpevole sul gol subito. RUS 6,5 Attento e applicato quando deve proteggere l’area, preciso e intraprendente ogni volta che si spinge oltre la linea della metà campo. CALABRESI sv. CARACCIOLO 7 Quando il vascello sembra imbarcare acqua, il capitano gonfia il petto e trascina i compagni verso l’area avversaria per ribaltare l’inerzia della gara. CANESTRELLI 6 Il suo scivolone apre l’autostrada che Mussolini percorre prima di propiziare il gol stabiese. Unica sbavatura in una prestazione decisamente convincente. TOURÈ 6 Il suo apporto alla fase di costruzione non è più un mistero. Rimangono negli occhi i miglioramenti quando è chiamato a difendere. MARIN 6 Il suo tocco sfortunato sul rasoterra di Mussolini schiude scenari foschi.