Morto Gianni Pettenati il cantante del tormentone Bandiera gialla aveva 79 anni

Il mondo della musica è in lutto., autore delall’età di 79nel sua casa di Albenga, in provincia di Savona. L’annuncio della scomparsa, avvenuta nella notte, è stato dato dalla figlia Maria Laura con un post sui social: «Nella propria casa, come voleva lui, con i suoi affetti vicino, con l’amore dei suoi figli Maria Laura, Samuela e Gianlorenzo e l’adorato gatto Cipria, dopo una lunga ed estenuante malattia, ci ha lasciato papà. Non abbiamo mai smesso di amarti. Ti abbracciamo forte. Le esequie si terranno in forma strettamente riservata». La lunga carriera die critico musicale, classe 1945,debutta nel 1965, vincendo il Festival di Bellaria. Si unisce al gruppo Juniors nel 1966 e, accompagnato dalla stessa band, incide il suo primo 45 giri, una cover di Like a Rolling Stone di Bob Dylan intitolata Come una pietra che rotola.