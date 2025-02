Veneziatoday.it - Morto a 21 anni in cantiere. Cisl Venezia: «Non è una fatalità. Non si può più accettare»

Leggi su Veneziatoday.it

«Siamo profondamente addolorati per la perdita di un giovane di appena 21: l’episodio ci ha scossi e ci lascia addolorati. Non si può morire in questo modo. Ormai non possiamo più parlare di una, anche se dobbiamo aspettare le indagini delle forze dell’ordine per capire quanto.