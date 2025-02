Lanazione.it - Morso dal cane, neonato stabile. Le indagini di polizia e Asl. L’animale appartiene allo zio

Firenze, 23 febbraio 2025 – Restano stabili le condizioni deldi 16 giorni, figlio di giovani genitori italiani, che, intorno alle 13 di venerdì, è statoalla testa da unpresente nell’abitazione dei nonni, a Novoli. “La prognosi resta riservata”, hanno precisato i sanitari dell’ospedale pediatrico Meyer dove ilè ricoverato dopo l’intervento chirurgico. “Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori accertamenti per valutare le condizioni del bimbo”, afferma il bollettino medico. Al momento sarebbero stati esclusi danni neurologici. Intanto, la Asl, che ha preso in carico l’esemplare di English Staffordshire Bull Terrier, ha avviato una vera e propria indagine sul. Che, qualora venisse riconosciuta una sua pericolosità, potrebbe culminare anche in decisione estreme.