Montevarchi-Livorno | è il giorno di Picchi

C’è una corsia preferenziale, colorata di rossoblù e amaranto, tra due città ben diverse ma accomunate da un’innata passione calcistica, fatte le debite proporzioni. Oggi al Brilli Peririnnoveranno un confronto dal sapore antico, con la capolista labronica largamente favorita dal pronostico. Comunque vada la sfida non metterà in discussione il feeling secolare tra le due società, costruito nel tempo grazie a giocatori indimenticabili: Giovanni Busoni, Ivo Isetto, Costanzo Balleri ed ancora Scotto, Ramacciotti, Cabella, Taddeini e molti altri ancora, sino ai giorni nostri. In campo ci sarà ad esempio Alberto, livornese doc e pronipote di Armando, icona della grande Inter di Herrera e che dà il nome allo stadio dell’Ardenza. Un altro figlio della città dei 4 Mori è Jacopo Ciofi, uno dei migliori tra gli aquilotti.