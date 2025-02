Sport.quotidiano.net - Montevarchi-Livorno 0-2, Russo e Dionisi firmano la vittoria

, 23 febbraio 2025 – Altro giro, altraper ilche vince e convince sul campo del. Gli amaranto passano in vantaggio dopo cinque minuti grazie alla rete di Federicoe sigillano il risultato a dieci minuti dal termine con un perla di Federico. Cambiano gli interpreti ma non il modulo con Indiani che conferma il 3-4-2-1 con Daniele Cardelli in porta seguito da Giacomo Siniega, Duccio Brenna e l’esordio in amaranto di Tommaso Botrini a completare il braccetto difensivo. Sugli esterni Edoardo Bonassi e Alberto Arcuri con Andrea Bacciardi e Zaccaria Hamlili in mezzo al campo. Sulla trequarti tornano titolari Federicoe Alessandro Malva alle spalle dell’unica punta Simone Rossetti. Partono subito fortissimo gli amaranto che dopo soli cinque minuti vanno in vantaggio grazie alla rete di Federicoche, in mischia, è il più lesto a trovare il colpo vincente su una ribattuta in mezzo all’area.