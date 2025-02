Sport.quotidiano.net - Montale, filotto di vittorie: sale in C1

È della festa nel futsal modenese. Con la 13esima vittoria su 13 gare gli orange conquistano una strameritata promozione in C1 con 3 turni di anticipo vincendo in scioltezza per 15-1 a Parma sul fanalino Legione Parmense. Non c’è masi storia in campo con i gol del mattatore Cellurale (7 reti), Capuano, Capacchione (2), Meschini (2), Lamaangad e Martella (2). Nella 6^ di ritorno di C2 fa festa anche il Nonantola che si prende lo scontro salvezza con L’Eclisse per 5-3 e stacca i bolognesi penultimi di 3 punti grazie ai Po (3), Boccia e Gianpaglia. L’Emilia Futsal invece cede 2-1 in casa al Sant’Agata. SERIE A2 ELITE. Si ferma a 3 la striscia di risultati utili del Modena Cavezzo, sconfitto 2-1 a Cagliari e agganciato al terz’ultimo posto della Leonardo, che ha anche una gara in meno, mentre Olimpia Verona e Milano restano a -4 sul fondo.