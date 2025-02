Monzatoday.it - Monsignor Alberto Torriani è arcivescovo: il quartiere monzese si mobilita

Leggi su Monzatoday.it

Erano in tantissimi i fedeli che, partiti dalSan Biagio a Monza, sono arrivati nel Duomo di Milano per accompagnare la cerimonia che l'ha visto ordinare.Lui è, per tanti anni in servizio nella parrocchia di via Prina, che nel pomeriggio di.