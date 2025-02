Lanazione.it - Mongolfiera in difficoltà, brusco atterraggio e paura a bordo. Ferita una donna

Leggi su Lanazione.it

San Casciano, 23 febbraio 2025 –di unanelle campagne intorno a San Casciano. Per cause ancora da accertare, il pallone aerostatico è stato costretto ad unsu un terreno piuttosto scosceso nella zona di Santa Cristina in Salivolpe. Ac’era una famiglia che stava effettuando uno dei tanti sorvoli turistici sulle campagne del Chianti. Probabilmente è stata una folata di vento contrario a mettere inil pilota, ma le indagini sono ancora in svolgimento. Quello che si sa è che laè atterrata in maniera meno morbida del previsto, causando il ferimento di una. La signora lamentava forti dolori ad una spalla, ma non sembrava in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano e i carabinieri della locale stazione.