Mondiali Biathlon | Stroemsheim guida il tris norvegese nella mass start Giacomel e Hofer in top-10 Le pagelle

Si chiudono con una triplettamaschile idi2025 andati in scena a Lenzerheide. Johannes Boe dopo i tre ori conquistati in sprint, individuale e staffetta, non riesce a fare il poker esua ultima gara iridata prima del ritiro sale sul terzo gradino del podio con la medaglia di bronzo al collo. Il fenomeno classe ’93 sarà in ogni caso contento per i suoi compagni di squadra, dato che l’oro è andato a uno straordinarioe l’argento a Laegreid, il qualee aveva iniziato la gara con due errori al primo poligono e poi ha rimontato senza più sbagliare fino a lottare per la vittoria.Ai piedi del podio un Campbell Wright che non smette di stupire, davanti a Ponsiluoma e al nostro Tommaso, sesto con quattro errori che gli hanno impedito di lottare per il podio quest’oggi.