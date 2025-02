Ilgiorno.it - Molteno, tamponamento a catena sulla Statale 36: code fino a 15 chilometri

(Lecco), 23 febbraio 2025 –36 bloccata ediin direzione sud, da Milano verso Lecco. A causa di untra tre veicoli, il trafficoSupestrada che collega Milano alla zona del lago è completamente paralizzato. L'incidente è successo a metà pomeriggio all'altezza di, in carreggiata sud appunto. Pesantissime le ripercussioniviabilità, a causa dell'intenso traffico di rientro di migliaia di persone dalle montagne della Valtellina, dal lago di Como e dalla Valsassina. La colonna di automobilisti fermi in fila si è allungata man manoa Lecco.anche agli svincoli di ingresso in 36. Incubo38, la strada delle Olimpiadi invernali: “Tre ore al volante, ma immobile” Meglio utilizzare quindi altri percorsi, come la639 dei laghi di Pusiano e Garlate,all'innesto con laBriantea Como – Bergamo, la strada provinciale 60 di Galbiate o la strada provinciale 51 La Santa.