MolFest – Festival della Cultura Pop è pronto a tornare a Molfetta (BA) il 27-28-29 giugno

riaccende la passione per lapop! Dopo una prima edizione straordinaria, atorna a emozionare con tre giorni di arte, spettacolo e divertimento. Promosso dal Comune die organizzato da LEG Live Emotion Group,Pop, ha registrato nel 2024 oltre 70.000 presenze certificate. Un pubblico entusiasta ha invaso le viecittà e il suggestivo lungomare, immerso tra le bellezze naturali e storiche locali. Con numerose aree tematiche e oltre 100 eventi, la manifestazione ha trasformatoin un vivace palcoscenico di emozioni, colori e creatività per tre giorni indimenticabili.è l’unico evento di settore capace di mettere al centro il cuore pulsante del territorio: le associazioni. Sin dal suo debutto, ha visto la partecipazione attiva di oltre 40 realtà associative, oggi cresciute a più di 60, che con passione e dedizione lavorano in sinergia per dare vita a un programma ricco di laboratori, performance, attività ludiche eli per tutta la famiglia.