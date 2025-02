Iltempo.it - Mokka, il fulmine ha fatto centro

Leggi su Iltempo.it

Ilha. Il nuovo Opelha tutto per farsi amare, a partire dal nuovo colore Tropikal Green, un verde particolare e immediatamente riconoscibile. Decisamente più moderno e digitale della versione precedente, questo modello si presenta subito con il nuovo logo Opel Blitz e la nuova firma luminosa. Ad un'analisi visiva esterna, il nuovostupisce per le linee morbide e al contempo decise che gli conferiscono una silhouette elegante, ma robusta. Lunga 4,15 metri e larga 1,79 metri (con gli specchietti chiusi), questa vettura è arricchita dagli interventi di make up sotto la formula "Black is beautiful": ecco allora l'eleganza sportiva con linee di design nere e rivestimenti neri nella parte anteriore, posteriore e sugli archi passaruota. Una volta a bordo, oltre alla comodità dei sedili, vero marchio di fabbrica di Opel, si apprezza subito la pulizia delle linee l'essenzialità.