Modigliana-San Pancrazio due calciatori sbattono la testa | portati all’ospedale partita sospesa

, 23 febbraio 2025 – Paura a, durante ladi calcio-San(Prima categoria). A un certo punto, due giocatori del San(formazione dell’omonimo paese del Comune di Russi, in provincia di Ravenna) si sono scontrati accidentalmente, saltando per colpire un pallone vagante, sbattendo le teste. Il colpo è stato violentissimo: uno dei due è svenuto, mentre il compagno di squadra ha riportato una ferita allache lo faceva sanguinare. Laè stata immediatamente interrotta per i soccorsi. Sul posto sono giunte due auto medicalizzate. Uno dei dueè stato portatoBufalini di Cesena per i controlli. Lanon è stata ripresa: l’arbitro l’ha ufficialmente. Il punteggio era di 1-0 per il