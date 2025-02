Ilgiorno.it - Moda e Design: "I turni dei taxi sono allungati"

Il Comune ha deciso di autorizzare, in via temporanea, la modifica deidi servizio, in vista dei tre grandi eventi in arrivo a Milano. Il primo è la Milano Fashion Week Donna in programma da martedì al 3 marzo. Il secondo è il Salone del Mobile, evento noto anche come MilanoWeek dall’8 al 13 aprile in città e nella Fiera di Rho. Il terzo è il 1° maggio, che potrebbe vedere un altrettanto inteso arrivo di turisti nel capoluogo lombardo visto il giorno di festa. L’obiettivo del Comune è allungare idelle auto bianche – "tutti i giorni, anticipo e estensione deidi massimo tre ore all’inizio e massimo tre ore alla fine di ciascun turno" – per garantire un servizio migliore a turisti e milanesi che in quei giorni riempiranno le vie cittadine e avranno necessità di raggiungere gli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa oppure la Fiera di Rho per seguire Il Salone del Mobile, oltre che per gli spostamenti più brevi in giro per la città.