Mkhitaryan andava ammonito e squalificato | persino Gazzetta e Corriere della Sera lo ammettono

loOra è più dura dare torto ai complottisti. Nei circolidietrologia, la frase è: “Piccinini ha fatto il suo dovere, la Marotta League ha colpito ancora”. Quell’ammonizione dimenticata aeffettivamente è errore da matita blu, un errore talmente evidente da rendere impossibile evitare il ricorso a cattivi pensieri. L’armeno fa fallo da dietro, tira per il braccio Miretti che sta andando via. È la classica ammonizione.E in effetti lo hanno confermato anche i giornali del Nord:dello Sport e:Ladà 5,5 all’arbitro PiccininiAl 9’ p.t, Dumfries sulla destra tenta di incunearsi in area ed entra in collisione con Bani: Piccinini lascia giocare, il contatto è fortuito e comunque fuori area, il che esclude il Var Serra da qualsiasi intervento.