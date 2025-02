Mistermovie.it - Mister Movie | Pamela Petrarolo lascia il Grande Fratello: il motivo dietro la sua decisione

ha deciso di abbandonare la Casa delper unmolto personale e toccante. Ospite a Verissimo, l’ex volto di Non è la Rai ha raccontato ildella sua uscita dal reality, rivelando che il padre si trova attualmente ricoverato in ospedale.ecco perché hato il, ilDurante l’intervista,ha spiegato di aver fatto un patto con il suo compagno prima di varcare la porta rossa del: “Se succede qualcosa a papà, devi venire ad avvisarmi e io corro subito”. E così è stato. Nonostante il suo desiderio di proseguire l’esperienza nel reality, la priorità è sempre stata la sua famiglia, e la notizia delle condizioni del padre ha reso inevitabile la sua scelta.Perché ha scelto di non raccontarlo ai coinquiliniNel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin,ha anche spiegato perché non ha voluto condividere ildella sua uscita con gli altri concorrenti del reality: “Non volevo che si buttassero giù per me, perché dopo tanti mesi nella Casa si creano legami importanti”.