Mister Movie | Nicolò De Devitiis rompe il silenzio sulla fine della storia con Veronica Ruggeri

Nicolò De Devitiis rompe il silenzio sulla fine della storia con Veronica Ruggeri

L'inviato de Le Iene,De, ha parlato per la prima voltasua relazione condurante un'intervista a Verissimo. Il giornalista ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla separazione, rivelando dettagli ineditilorod'amore.Ladi un amore importanteDurante la chiacchierata con Silvia Toffanin, Deha ammesso che la relazione conaveva perso quella magia iniziale che li aveva uniti. "La nostraè stata molto importante, ma non era più come all'inizio, ci eravamo un po' persi", ha dichiarato l'inviato de Le Iene, sottolineando come entrambi abbiano cercato di capire se ci fosse ancora un futuro insieme.Il desiderio di una famiglia e la scelta di separarsiUno degli aspetti fondamentali che ha portato alla rottura è stata la riflessione sul futuro.