Mister Movie | Le Parole di Lucio Corsi all’Eurovision 2025 dopo la rinuncia di Olly

Leggi su Mistermovie.it

Il panorama musicale italiano è stato recentemente scosso da una notizia sorprendente:, vincitore del Festival di Sanremocon il brano "Balorda nostalgia", hato alla sua partecipazione all'Eurovision Song Contest. Una decisione che ha aperto le porte a, secondo classificato al Festival con la sua intensa interpretazione di "Volevo essere un duro".all'Eurovision: una svolta inattesa per la musica italianaLa notizia è stata ufficializzata dalla Rai attraverso un comunicato ufficiale, confermando la presenza disul palco di Basilea. Il cantante toscano, noto per il suo stile unico e la sua passione per la musica, ha espresso la sua gioia attraverso un post su Instagram, dichiarando: "Ci vediamo all'Eurovision. Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento, rincorrerò gli strumenti anche stavolta.