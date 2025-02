Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello, Stefania Orlando e Mattia Fumagalli commentano la situazione in casa

Leggi su Mistermovie.it

La domenica nelladelscorre tra momenti di tranquillità e discussioni sottili che evidenziano le tensioni ancora presenti tra gli inquilini. Mentre alcuni concorrenti si godono gli ultimi raggi di sole in giardino,approfittano del momento per confrontarsi su alcune dinamiche delladeluso dalle critiche di ShailaNel corso della conversazione,esprime il suo dispiacere per le critiche ricevute da Shaila. Da un lato vorrebbe chiarire con lei per comprendere le sue motivazioni, ma dall’altro non sente la necessità di farlo, convinto che il confronto non porterebbe a una reale risoluzione. "Lei non la sento vicina a me", ammette l'inquilino, lasciando intendere che il loro rapporto sia ormai compromesso., dal canto suo, cerca di tranquillizzarlo e lo invita a non forzare situazioni che non lo fanno stare bene.