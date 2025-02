Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello, Giglio a rischio eliminazione, anticipazioni televoto

Il pubblico di Canale 5 è in fermento per la trentaquattresima diretta del, il reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste e Rebecca Staffelli come inviata social. L'appuntamento, previsto per il 24 Febbraio prossimo, svelerà il nome del concorrente che dovrà abbandonare definitivamente la casa più spiata d'Italia e decreterà la prima finalista donna di questa edizione.I pronostici sono aperti e i sondaggi dell'ultimo secondo, riportati da diverse fonti, forniscono indizi interessanti su chi potrebbe essere il prossimo eliminato.Aggiornamenti esull'al: Chi Uscirà dalla Casa?A contendersi la permanenza nella casa delsono Iago Garcia,, Mattia Fumagalli, Shaila Gatta e Chiara Cainelli.