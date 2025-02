Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello 18: chi sarà la prima finalista?

La corsa verso la finale del18 entra nel vivo con la puntata del 23 febbraio 2025. Il reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini e affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, si appresta a eleggere ladonna di questa edizione. Con Rebecca Staffelli a seguire le reazioni social, il televoto si è acceso e il pubblico ha espresso le proprie preferenze.18, televoto vincitore e primoSecondo i dati raccolti dal web e diffusi dal web, il pubblico di Mediaset ha espresso una preferenza chiara per due concorrenti in particolare. Le percentuali al momento indicano:Shaila: 41%Helena: 41%Zeudi: 13%Maria Vittoria: 5%Un testa a testa serrato tra Shaila e Helena, entrambe in pole position per conquistare il primo pass per la finale.