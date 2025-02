Mistermovie.it - Mister Movie | Fango in Paradiso, Francesca Michielin racconta l’ex fidanzato: “è scomparso”

Leggi su Mistermovie.it

Ospite del talk show Verissimo,ha aperto il suo cuore, svelando il retroscena che ha ispirato la sua canzone "in". La cantautrice, prossima a compiere 30 anni, ha condiviso un'esperienza sentimentale dolorosa che ha lasciato un segno profondo nella sua vita.L'exsia Verissimo: la storia dietro "in"Durante l'intervista,hato di una relazione importante con un ragazzo che sembrava essere destinata a un futuro luminoso. "Mi diceva cose incredibili, come 'sei la donna della mia vita', 'un giorno ci sposeremo, avremo dei figli'", ha spiegato la cantante. Tuttavia, quella che sembrava una promessa d'amore eterno si è improvvisamente interrotta. "Poi, da un giorno all'altro, ènel nulla", ha rivelato, parlando apertamente di come abbia subito il fenomeno del "ghosting".