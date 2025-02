Mister Movie | Ecco chi vola in finale a Ora o mai più | la classifica e pronostici vincitore

Leggi su Mistermovie.it

La semidi "Ora o mai più", andata in onda sabato 22 febbraio 2025, ha regalato emozioni, colpi di scena e un'importante modifica al sistema di voto. Il talent show condotto da Marco Liorni su Raiuno si avvicina alla sua attesissima, con unache si fa sempre più serrata.La vittoria di Valerio Scanu nella semiValerio Scanu ha conquistato la vetta delladella semi, grazie a un'interpretazione convincente che ha ottenuto il favore dei coach, del pubblico in studio e della giuria composta da rappresentanti della stampa. L'exdi Sanremo ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità artistica, convincendo con una performance intensa e ben eseguita.ladella serata:Valerio ScanuAnonimo ItalianoAntonella BucciLoredana ErrorePagoMatteo AmantiaPierdavide CaroneCarlottaUna competizione ancora aperta in vista dellaNonostante la vittoria nella semi, lagenerale premia ancora Pierdavide Carone, che guida con 89 punti, seguito da Matteo Amantia e Antonella Bucci, entrambi a quota 65.