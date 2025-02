Ilrestodelcarlino.it - Mister Mandelli sorride: "Ci è riuscito quasi tutto"

Quel che serviva. Non sbagliare l’appuntamento di Cittadella valeva doppio: allontanare chi sta dietro e avvicinare chi sta davanti. In più, con la porta di Gagno chiusa a chiave e questa è sempre un bel dettaglio da portare a casa dopo una trasferta. Insomma,molto interessante sotto il cielo canarino, e anche la scelta didi inserire Duca per Palumbo con un centrocampo più folto (senza Santoro) nel quale Gerli avesse pieni poteri, beh, ha funzionato: "La prestazione che avevamo in mente di fare – ha commentato il tecnico – tante volte non ti riesce ma, ora, ci siamo riusciti. Oltre ai due gol segnati ce ne sono stati altri annullati per questione di poco, avrebbero anche potuto abbatterci ma siamo rimasti sempre sul pezzo. Con Palumbo avremmo potuto vincere con 3 o 4 reti, con il suo rientro l’idea del 3-5-2 non è da escludere, anche se con una interpretazione più sporca con lui nel ruolo di mezzala.