Mirra Andreeva la 17enne tennista russa entra nella top 10 al mondo | è la più giovane di sempre a vincere un torneo Wta 1000

Attesa, ammirata, chiacchierata, e alla fine arrivata. A 17 anni e 299 giorni,a Dubai diventa la piùcampionessa di unWtadal momento dell’introduzione della categoria (2009), sconfiggendo la 22enne danese Clara Tauson con il punteggio di 7-6 6-1. Un titolo, il secondo della sua carriera, che fare laper la prima volta in top 10 al, in nona posizione: l’ultima a riuscirci cosìera stata Nicole Vaidisova, nel 2006. La prodigiosaadesso guarda al Roland Garros per dare la caccia al prossimo gradino della sua personale scalata, il primo Slam. “Avevo come obiettivo dire in top 10 per l’inizio dell’anno, ma siamo solo alla fine di febbraio e ce l’ho fatta. È stata dura, nel primo set sento di essere stata fortunata, ma è una cosa che sognavo da bambina, e ora il sogno è diventato realtà.