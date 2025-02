Ilfattoquotidiano.it - “Mio marito ci ha provato con due mie amiche, loro hanno rifiutato di far sesso con lui. A me non hanno detto nulla. È giusto?”: una moglie disperata si sfoga

L’amicizia si basa su valori fondamentali come la sincerità, l’affetto e il rispetto. Ma spesso questo non accade. È quello che racconta unadi 54 anni che ha condiviso i suoi dubbi sul Forum britannico Mumsnet se porre fine alla relazione e alla frequentazione con due. Ma cosa è successo? Ildella donnaavrebbe chiesto a queste due signore di far.Naturalmente la risposta è stata negativa, ma ciò che attanaglia la protagonista di questa storia è il fatto che lenon le abbiano raccontato. In tutto questo anche il matrimonio di 31 anni è finito e le pratiche del divorzio sono sul tavolo degli avvocati, anche perché già tre anni fa ha deciso di rimanere con il, dopo aver scoperto che aveva una relazione di lunga data con un’altra donna.