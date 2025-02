Quotidiano.net - Mini Cabrio. Emozione pura a cielo aperto

Leggi su Quotidiano.net

Piccola, grintosa, scoperta e solo a motore termico. Per i ’puristi’ dell’autoè un piacevole tuffo nel passato, nel segno delladi guida. Il celeberrimo go-kart feeling ben si sposa con questa vettura agile e compatta (3,88 metri), progettata per quattro posti ma da vivere al meglio in due, quasi fosse una spider. L’la regala la capote in tela che si apre con un pulsante posto sul tettuccio in soli 18 secondi (fino a una velocità di 30 km all’ora) e si richiude in 15. La capote, solitamente nera, può anche essere richiesta con lo stemma della Union Jack in grigio, che richiama le origine britanniche del marchio, oggi nel gruppo Bmw. Come già nelle versioni a tre e cinque porte, il frontale con calandra ottagonale caratterizza il nuovo stile