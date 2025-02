Ilfattoquotidiano.it - Minacce e violenze nei confronti di una ragazza transgender a Taranto: padre e figlio indagati

Unaha denunciato due vicini di casa, un, per stalking a, accusandoli di averla minacciata, insultata e disturbata ripetutamente, suonando e citofonando alla sua porta nel cuore della notte. Secondo la vittima, in un’occasione, sarebbe stata anche aggredita fisicamente: una decina di persone l’avrebbero accerchiata, colpita con un pugno e uno schiaffo e le avrebbero strappato il cellulare dalle mani come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.La vicenda è emersa grazie alla denuncia dellae agli accertamenti condotti dai carabinieri. Dopo la testimonianza della vittima, il giudice per le indagini preliminari Elio Cincelli ha disposto neidel 28enne, indagato pergravi e atti persecutori, il divieto di avvicinamento a 500 metri dallae l’applicazione del braccialetto elettronico.