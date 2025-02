Feedpress.me - Minacce e insulti alla vicina trans: indagati padre e figlio

Non volevano comedi casa una ragazzagender e per questo l’avrebbero minacciata, insultata, e avrebbero disturbato la sua serenità citofonando e suonando ripetutamente il campanello nel cuore della notte. In una occasione, la vittima sarebbe stata anche picchiata con un pugno e uno schiaffo dopo essere stata accerchiata da una decina di persone. E’ accaduto a Taranto dove - secondo.