Minacce a transindagati padre e figlio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.35 Une un28enne sono indagati a Taranto pera insulti a una ragazza transgender. Secondo la denuncia della ragazza,i due non la volevano come vicina e l'avrebbero perseguitata, minacciandola,insultandola, disturbandola nella notte suonando più volte il suo campanello di casa o il citofono. La giovane sarebbe stata anche picchiata con un pugno e uno schiaffo dopo essere stata accerchiata da una decina di persone. Per quest'ultimo episodio, ilindagato è finito in carcere.