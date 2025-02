Serieanews.com - Milinkovic-Savic in una big, ora i tempi sono maturi: ecco dove potrebbe andare

in una grande squadra italiana, ci siamo: si stanno creando le condizioni giuste per vederlo in qualche bigin una big, ora i(Foto: LaPresse) – serieanews.comRicordate quando Vanjaera semplicemente “il fratello di”? Bene, quel tempo sembra essere finito. Quest’anno, il portiere del Torino si è tolto di dosso l’etichetta ingombrante e sta vivendo la stagione della svolta.Il rigore parato a Pulisic è il quarto su quattro quest’anno, ma non si vive di soli penalty: le parate decisive, la sicurezza tra i pali: insomma, ha fatto vedere di essere qualcosa di più di una promessa non mantenuta.E se c’era ancora qualche dubbio, la sfida contro il Milan lo ha spazzato via. Dall’altra parte, Mike Maignan ha vissuto una serata da dimenticare, con un errore marchiano sul primo gol granata.