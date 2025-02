Ilgiorno.it - Milano e il nodo urbanistica, il Comune fa autocritica: “Basta solo profitti, ora le regole”

Leggi su Ilgiorno.it

– Un’, sincera, sentita, di fronte alla platea del Pd. A oltre anno dalle prime indagini della Procura sui progetti urbanistici milanesi e dai conseguenti sequestri di una quindicina di cantieri in città, l’assessore comunale alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi si presenta al convegno dem “Un Pgt per il nuovo progetto" alla Camera del Lavoro e preannuncia una netta svolta nella gestione dei progetti urbanistici ed edilizi milanesi, alla luce degli errori – ammessi da Tancredi – degli ultimi anni e a prescindere da come finirà la vicenda del decreto Salvaancora in discussione al Senato: “Negli scorsi Piano di governo del territorio (Pgt) abbiamo affidato al progetto molte trasformazioni della città, cioè abbiamo considerato il progetto come la soluzione che non doveva essere irrigidita datroppo rigorose – spiega Tancredi –.