Milano-Cortina 2026. Assago resta indietro: "In pessime condizioni strade e metropolitana"

Mancano 11 mesi alle Olimpiadi Invernali e la macchina organizzativa lavora a tambur battente. Se da una parte le prove di accoglienza con i volontari di Team26 hanno funzionato alla perfezione, la situazione infrastrutturale lascia invece a desiderare. Leprincipali che portano al Forum disono un colabrodo, mentre la passerella che scavalca la linea ferroviaria dellae l’autostrada A7 si trova in: avvallamenti, pavimentazione irregolare e pozzanghere rendono la camminata scivolosa e pericolosa. Durante i test per gli eventi olimpici, che si sono svolti al Forum, abbiamo provato a percorrere il tragitto in auto e a piedi, simulando il percorso che affronteranno gli spettatori. Nelle ore di punta, in occasione di grandi eventi come i concerti, uscire dalla Tangenziale Ovest o da via del Mare (raccordo piazza Maggi - barriera A7) diventa un incubo: per percorrere pochi chilometri possono essere necessari anche 50-60 minuti.