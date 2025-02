Ilgiorno.it - Milano: comunità ucraina e simpatizzanti di Kiev in piazza. Attacco al ministro Pichetto Fratin

, 23 febbraio 2025 – Corteo procon doppia polemica politica annessa. Oggi pomeriggio, domenica 24 febbraio, giorno che segna il terzo anniversario dell’aggressione russa all’, decine di persone hanno sfilato per, auspicando che l’Unione Europea prosegua – anzi, consolidi – la sua posizione di fermezza contro Putin. Diverse centinaia di persone si sono ritrovate inCastello aper ricordare i tre anni dallo scoppio della guerra inin seguito all'invasione della Russia, 23 febbraio 2025. Il corteo è promosso dall'associazione milanese degli ucraini in Italia "UaMi". ANSA / Mourad Balti Touati /// Several hundred people gathered in Castello square to commemorate the three years since the outbreak of war in Ukraine following the invasion of Russia, Milan, Italy, 23 February 2025.