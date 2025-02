Calciomercato.it - Milan, Sarri al posto di Conceicao: decisione presa

Il tecnico 66enne è fermo dal marzo di un anno fa, quando diede le dimissioni da allenatore della LazioMaurizioha voglia di tornare ad allenare. Come ha dichiarato al ‘Corriere della Sera’, la meta preferita rimane la Serie A anche se di recente ha ricevuto una proposta molto importante dall’Arabia Saudita.e il ritorno in Serie A:(LaPresse) – Calciomercato.it, scintilla o resta fermoPer ripartire, però, l’ex tecnico di Napoli, Juve e Lazio ha bisogno di un progetto serio e accattivante. “Negli ultimi dieci anni ho lavorato in club importanti, per questo spero di ricevere la giusta chiamata per tornare in campo. Deve esserci, però, quella scintilla. Altrimenti resto fermo“.No al?Nei mesi scorsiavrebbe rispedito al mittente un contratto di sei mesi progli daldopo l’esonero di Fonseca e prima della virata su