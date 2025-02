Dailymilan.it - Milan, l’avvocato del Diavolo: ora basta andate via tutti. Dovevate ascoltare Paolo Maldini…

delè stanco e non ne può più di questosenz’anima e ricorda ail monito diMaldini.Ora. Via. Iltocca il fondo a Torino. Tradiscono. Mike Maignan in versione Valdir Peres non ne fa più una giusta. Mettiamo Sportiello tra i pali. Errori gravissimi in Olanda e a Torino condizionano il cammino e probabilmente la stagione intera del.Rafael Leao come sempre nelle partite difficili e soprattutto quando dovrebbe anche caricarsi squadra e responsabilità sulla schiena sparisce.Lo fa pure Dcapitan America Christian Pulisic che sbaglia un rigore.Il livello del calcio professionistico è alto non si può regalare un goal e un uomo come a Zagabria, un uomo come con il Feyeenord, un rigore e un autogoal come con il Torino. Siamo diventati una barzelletta.