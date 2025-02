Dailymilan.it - Milan, la Champions si allontana e Sérgio Conceição finisce nei guai. Il motivo

Ilperde ancora il quarto posto che garantirebbe laLeague siora rischia davvero.Ilprende la seconda mazzata in una settimana, prima l’eliminazione dallaLeague ai danni del Feyenoord e nella serata di sabato contro il Torino in campionato che compromette la rincorsa al quarto posto dei rossoneri.La Juventus in caso di vittoria nella giornata odierna contro il Cagliari potrebbe portarsi a otto punti di vantaggio in attesa della partita di recupero delin programma per giovedì contro il Bologna., una storia già al capolinea?, lasinei. IlLEGGI ANCHE SOCIAL –, la Curva Sud punta il dito contro squadra e società. Il postDopo un inizio super con la vittoria della Supercoppa Italiana,si trova in una posizione davvero scomoda dove la sua media punti è solo leggermente meglio rispetto a quella di Paulo Fonseca, con unaLeague in meno da giocare.