Ilpescara.it - Milan Futuro - Pescara 2-3, Delfino di rimonta: cronaca, tabellino e voti

Vittoria e aggancio in classifica alla vis Pesaro: è una bella domenica per ilche conferma la sua vocazione esterna andando a battere a domicilio ilper 2-3. Due volte in svantaggio, poi la rete decisiva di Lancini sui titoli di coda quando i rossoneri erano rimasti in 10.