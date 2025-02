Dailymilan.it - Milan, dal Feyenoord al Torino: dov’è finito Magic Mike Maignan?

In casacontinuano i dubbi, dalal, quanti errori perfinita l'aquila rossonera?non è più, questo è la sentenza della Gazzetta dello Sport oggi in edicola dopo la sconfitta dei rossoneri contro il. E' ormai un pensiero che torna nella testa dei tifosi rossoneri partita dopo partita. Il portiere francese sta faticando molto in questa stagione gli errori cominciano ad essere davvero tanti per il numero 16.Il portiere francese continua a non convincere e nella sconfitta dic'è il suo zampino, l'errore sul primo goal costa davvero caro alche ora vede allontanarsi ulteriormente il quarto posto soprattutto in caso di vittoria della Juventus stasera contro il Cagliari., dalal?Nonostante un rinnovo di contratto che verrà ufficializzato nelle prossime settimane, il portiere francese sembra aver perso quella sicurezza che riusciva a dare alla squadra.