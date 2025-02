Dailymilan.it - Milan, Conceição-Rafael Leão: rapporto al capolinea?

In casailtra Sérgioè delicato, il numero dieci è stato sostituto per l’ennesima volta dal tecnicoIlperde contro il Torino e rischia di dire addio alla prossima Champions League. La Juventus questa sera contro il Cagliari ha l’opportunità di portare il vantaggio sui rossoneri a otto punti di vantaggio con una partita in più. I rossoneri saranno impegnati giovedì contro il Bologna nel recupero di campionato.Nella sconfitta dela Torino, non passa inosservata la sostituzione a fine primo tempo diLeao. Sérgioad inizio ripresa ha lasciato negli spogliatoi il numero 10 rossonero inserendo Youssouf Fofana, una scelta che ha fatto parecchio discutere. Nel post partita il tecnico ha dichiarato chenon stava benissimo e che in questa squadra ci sono altri giocatori importanti non solo il numero dieci.