Milan con Sergio Conceicao la Champions League e? un miraggio | che perdite per Gerry Cardinale  Le cifre

Ildiè un disastro e adesso lae? sempre più lontana:perde un tesoretto importanteNon solo la batosta incontro il Feyenoord, costata l’uscita ai playoff dalla competizione europea, ilha perso anche in campionato con il Torino e ha completato una settimana da incubo. Il mancato successo con i granata, adesso può costare davvero caro ai rossoneri in termini economici.Sì, perché visto che la situazione ranking UEFA sembra compromessa, con l’Italia che si appresta ad avere “solamente” quattro squadre qualificate alla prossima, i rossoneri dovranno centrare il quarto posto in campionato per salvare la stagione. I tre punti persi a Torino, però, potrebbero rivelarsi davvero pesanti e il Diavolo rischia di perdere oltre 50 milioni di euro.