Milan Codice Geranzani | signor Cardinale forse non era tutta colpa di Paulo Fonseca…

La sentenza secondo ilpunta il dito contro la proprietà deldi Gerryassolvendo pienamenteFonseca.in caduta libera. Si pensava che avesse toccato il fondo martedì scorso con l’assurda eliminazione dalla Champions League ad opera del Feyenoord ma evidentemente si è peccato di ottimismo.Nella Torino granata, negli ultimi anni sempre ostica per i colori rossoneri, la squadra di Mister Conceiçao si è superata, esibendouna serie di brutture calcistiche, difficili da riscontrare nella stessa partita. Un autogoal ridicolo ad inizio gara, prodotto dalla premiata ditta Maignan -Thiaw, giusto per mettere subito gli avversari a proprio agio di rimessa e l’incontro in salita. Poi l’ennesimo rigore fallito, peraltro, da parte di uno specialista come Pulisic, che mai ne aveva sbagliati in carriera, e, per concludere, last but not least, subito dopo il faticoso pareggio del solito Rejinders, oramai, capocannoniere della squadra in questa tribolata stagione, la rete decisiva ad opera di Gineitis.