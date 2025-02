Oasport.it - Mikaela Shiffrin vince la 100ma gara: “Pensavo fosse un allenamento”

Leggi su Oasport.it

ha vinto lo slalom di Sestriere, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla pista Giovanni Agnelli. La fuoriclasse statunitense, che ieri non era riuscita a qualificarsi alla seconda manche del gigante sulle nevi piemontesi, ha conquistato il centesimo successo nel massimo circuito internazionale itinerante: a quasi tre mesi di distanza dall’infortunio rimediato tra le porte larghe a Killington, la 29enne è tornata a ruggire e ha raggiunto la fantasmagorica tripla cifra.La 29enne è stata impeccabile in questo appuntamento tra i pali stretti che ha fatto seguito ai Mondiali di Saalbach, firmando il miglior tempo nella prima manche e poi dilagando nella seconda, infliggendo un distacco di 61 centesimi alla croata Zrinka Ljutic e di 0.64 alla connazionale Paula Moltzan.