Oasport.it - Mikaela Shiffrin rinasce nello slalom di Sestriere e festeggia la leggendaria vittoria n.100 in Coppa del Mondo

scrive una pagina indelebile nella storia dello sci alpino. La straordinaria campionessa americana è riuscita finalmente il traguardo della centesimadella carriera indel, trionfandodel. Una carriera memorabile quella della statunitense, che eguaglia anche il numero di podi (155) di un’altra leggenda come lo svedese Ingemar Stenmark.Unaspeciale quella di oggi ale che va oltre ai numeri, anche perchè arrivata in uno dei momenti più difficili della carriera per l’americana, che ieri addirittura non era riuscita nemmeno a qualificarsi tra le trenta in gigante.ha faticato a tornare dall’infortunio patito a Killington davanti ai suoi tifosi, proprio quando sembrava certa la centesimain quella occasione.