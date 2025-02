Mikaela Shiffrin fa 100! Nello slalom a Sestriere lo storico traguardo a tre mesi dall’incidente di Killington

Leggi su Sportface.it

ce l’ha fatta! La campionessa statunitense è riuscita nell’impresa di centrare la centesima vittoria in Coppa del mondo aggiudicandosi la prova difemminile a. Uninseguito a lungo, fin da quel tremendo 30 novembre che l’ha vista cadere nel gigante di. Un incidente che sembrava senza particolari conseguenze, ma che invece si è trasformato in un lungo calvario. Una ferita profonda all’addome, una grave lacerazione muscolare che solo per questione di millimetri non ha interessato anche alcuni organi interni. Poi il lungo recupero, lo sforzo di affrontare anche le barriere psicologiche dopo l’evento traumatico che l’hanno portata a saltare la prova di gigante ai Mondiali di Saalbach (compensata alla grande con l’oro nella combinata con Breezy Johnson).