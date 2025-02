Ilfattoquotidiano.it - Migranti e criminalità, in Germania l’Istituto conservatore Ifo nega che esista un nesso. Vale anche per l’Italia? I dati del Viminale

Se non decisivo, il tema deisarà tra quelli determinanti nelle elezioni in. L’estrema destra dell’AfD non ha dubbi sulla relazione trae immigrazione, tema rilanciato con insistenzadal nuovo presidente americano Donald Trump: “I media corrotti sono indignati perché io continuo a parlare dideie dell’epidemia di crimini dei”, si è lamentato pochi giorni prima di essere rieletto. Lunedì scorso, per sottolineare la necessità di aumentare i rimpatri, il ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, ha spiegato che, in base aidel, tra gli irregolari ci sarebbe una delittuosità maggiore rispetto agli stranieri regolari o agli italiani. Gli stranieri sono quasi sempre sovra-rappresentati nelle statistiche criminali e nelle carceri rispetto alla loro percentuale sulla popolazione totale.