Mignani chi la dura la vince | Bravi adesso siamo più concreti

Mister Michelesi gode il colpaccio del Cavalluccio, valso la terza vittoria nelle ultime quattro trasferte (prima erano cadute Samp e Reggiana, mentre era andata male a Catanzaro) accompagnate da un corroborante bottino di 37 punti già in cassaforte. "Era una gara difficile – è l’analisi del tecnico nel post partita – sia per il valore dei nostri avversari, sia perché venire a giocare qui affrontando un gruppo che vuole agganciarsi alle prime della classe non era per niente semplice. A questi ragazzi bisogna fare i complimenti: dopo un primo tempo di grande sofferenza e riconoscendo anche che Klissmann ha effettuato almeno un paio di parate decisive, nella ripresavenuti fuori, disputando quello che secondo me è stato il miglior secondo tempo della stagione del Cesena. A quel punto la gara è rimasta in bilico fino a quando con la qualità di un nostro giocatore (Bastoni, ndr)riusciti a portarla a casa.